الإحصاء: صادرات مصر للتجمعات الدولية ترتفع لـ 29.8 مليار دولار العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت صادرات مصر مع التجمعات الدولية خلال العام الماضي إلى 29.8 مليــار دولار مقابـل 28.9 مليار دولار عـام 2018 بنسبة زيادة قـدرها 3.2٪، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

التجمعات الدولية التي تتعامل معها مصر هي تجمع الإسكوا وتجمع دول الساحل والصحراء وتجمع الكوميسا ومجموعة الخمس عشرة ومنطقة التجارة الحرة العربية ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وبحسب البيان، جاءت صــادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 10.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 9.5 مليار دولار عــام 2018 بنسبــة زيادة قدرها 5.9٪.

وتلها تجمع الأسكـوا حيث بلـغ إجمالي قيمــة الصـادرات 8.3 مليــار دولار عام 2019 مقابـل 8 مليارات دولار عــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 4٪.

وجاءت في المرتبـة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 2.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3٪.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 34,8 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.2 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.

وجـاءت في المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 11.3 مليار دولار عام 2019 مقابل 13 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.7٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالي قيمـة الواردات 9.6 مليــار دولار عـام 2019 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7٪.

وجـاءت في المرتبـة الأخيرة تجمـع الكوميسا حيث بلــغ إجمالي قيمة الواردات 1.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9٪.

وذكر البيان إن إجمالي قيمة صادرات مصر للتجمعات التي لا توجد فيها، بلغت 13 مليار دولار في العام الماضي مقابل 12 مليار دولار في عام 2018 بنسبة زيادة 8.6%.

والتجمعات الدولية التي لا توجد مصر بها مثل تجمع الإتحاد الأوروبي وتجمع الافتا وتجمع النافتا وتجمع رابطة الاسيان وتجمع الميركوسور.

وجـاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى حيث بلغــت قيمتهـا 9.2 مليــار دولار عــام 2019 مقابـــل 9 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيـادة قدرهـا 1.7٪،

يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالي قيمة الصادرات 3 مليـارات دولار عـام 2019 مقابـل 1.8 مليار دولار عام 2018 بنسبـة زيادة قدرهــا 62.9٪ .

وجاءت في المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الافتــا حيث بلغ إجمالي قيمة الصـادرات 36.3 مليون دولار عــام 2019 مقابـل 225.7 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 83.9٪.

وبلـغ إجمالي قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.3 مليار دولار عام 2019 مقابـــل 38.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.5٪.

وجاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى في المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21,3 مليار جنيه عام 2019 مقابل 22.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

ويليها واردات مصر من تجمع النافتا حيـث بلــغ إجمالي قيمـة الـواردات 5.6 مليـار دولار عام 2019 مقابل 6 مليارات دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بحسب البيان.

وجاءت في المرتبة الأخيرة تجمع الافتــا حيـث بلـغ إجمالي قيمة الواردات 1.2 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.9٪.