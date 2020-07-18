أسعار السمك والمأكولات البحرية مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت بين 20 و 22 جنيها، وهي أسعار أمس الجمعة.

وبقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 39 و45 جنيها، سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.