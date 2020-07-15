بنك التعمير والإسكان يفتتح فرع الفيروز بالغردقة لتوسيع انتشاره

كتبت- منال المصري:

افتتح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان فرع الفيروز في مدينة الغردقة بقرية الفيروز بحي الأحياء المائية.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن افتتاح الفرع، في إطار استراتيجية تحقيق الانتشار والتوسع الجغرافي، مشيرا إلى أنه يهدف لخدمة قطاع كبير من العملاء خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال.

وأوضح غانم أن افتتاح فرع البنك بالغردقة يأتي ضمن سلسلة فروع البنك بجميع محافظات مصر في إطار استراتيجية تحقيق الانتشار الجغرافي المستهدفة.

وتهدف الخطة للتوسع في تقديم خدمات البنك المصرفية لأكبر عدد من العملاء، وزيادة الحصة السوقية، وجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات المصرفية، وإدراجها تحت مظلة الشمول المالي.

وأكد غانم أن البنك يسير قدما في التوسع في تقديم الخدمات المصرفية و الرقمية لمواكبة التطورات المتلاحقة في السوق المصرفي حيث تم إطلاق خدمتي Mobile banking و internet banking خلال شهر فبراير من هذا العام.

وأضاف أنه يتم التحديث المستمر للمحفظة الإلكترونية " فلوسي فون " لتشمل إضافة مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، كما يتم التوسع في إضافة مواقع جديدة لماكينات الصراف الآلي وانتشارها مما يسمح للعميل إجراء من العمليات المصرفية على مدار 24 طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى التوجه لمقر البنك .