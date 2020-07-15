"أوبك +" تجتمع لاتخاذ قرارٍ بشأن سياسة إنتاج أغسطس المقبل

القاهرة- وكالات:

تجتمع منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، وسط توقعات في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي أو 10% من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.

ومن المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل، وبعد يوليو الجاري.

وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم الأربعاء، بعد الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش؛ لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+، إنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس المقبل.

وذكر الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، هذا الأسبوع، أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

وقالت منظمة أوبك، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه بواقع 9 ملايين هذا العام.

وانتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما عندما يقل 16 دولارا للبرميل في أبريل الماضي.

وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس المقبل أقل من مليوني برميل يوميا، نظرا لأن العراق ونيجيريا تعهدا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو ويونيو الماضيين بتخفيضات أكبر من تعهدهم.

وستظل صادرات النفط السعودية في أغسطس المقبل عند نفس مستواها في يوليو الجاري، بحسب ما صرحت به مصادر في القطاع لرويترز نظرا لاستهلاك الإنتاج الإضافي محليا.