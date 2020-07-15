"العرفة" تتحول للخسارة في الربع الأول من العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، أنها تحولت من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نتائج الأعمال المجمعة للشركة، والتي أرسلتها لإدارة البورصة اليوم الأربعاء، حققت الشركة صافي خسارة 144 ألف دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 (من أول فبراير وحتى نهاية أبريل 2020) مقابل صافي ربح بقيمة 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.

وحققت الشركة إيرادات نشاط بقيمة 40.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي مقابل 49.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 18.3%.

وحققت الشركة خسارة تشغيلية بقيمة 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي مقابل 414.8 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت شركة العرفة، المتخصصة في الاستثمار في قطاعات تجزئة وتصنيع الملابس في بيان لها اليوم، إن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالي 2020 تأثرت باندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر ومعظم دول العالم خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت أن نتائج الأعمال تأثرت أيضا بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها كثير من الدول والمنظمات الدولية للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى فرض حظر تام لحركة المواطنين في كثير من الدول منذ بداية الجائحة، وما ترتب عليه من غلق تام للأسواق والمحلات التجارية لعدة أسابيع.

وذكرت الغرفة أن ذلك أدى لقيام كبرى سلاسل العلامات التجارية الشهيرة من عملاء مجموعة العرفة بتجميد أو إلغاء طلبيات التصنيع في مصر.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق مصانع المجموعة بكل من العاشر من رمضان وبني سويف لأكثر من شهرين، مع تكبد المجموعة المصاريف الإدارية والعمومية الشهرية بدون إنتاج.

وأوضحت أن آثار الجائحة انعكست بشكل كبير على نتائج أعمال المجموعة الإنجليزية "بيرد"، التي تستثمر فيها العرفة، خلال الربع الأول من العام المالي 2020 نظرا لأن السنة المالية للشركة تبدأ في فبراير من كل عام، وبالتالي فإن الخسائر المتكبدة من التوقف التام خلال أبريل الماضي انعكست على مبيعات ونتائج أعمال المجموعة في الربع الأول من العام.

وقالت العرفة إن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2020 سوف تعكس خسائر باقي شركات المجموعة من أزمة كورونا بسبب توقف المصانع والمحلات التجارية مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن من الأسواق التصديرية لا سيما بعد قيام كثير من كبرى عملاء المجموعة بإعلان عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأضافت أن من بين هؤلاء العملاء شركة "Brooks brothers" والتي أعلنت مؤخرا اللجوء لقانون الإفلاس الأمريكي لحمايتها، بالإضافة إلى مجموعة "Bagir"، وسلسلة المتاجر الشهيرة "Debenhams" خلال شهر مايو الماضي.

كما أعلنت سلسة محلات "زارا" في شهر يونيو الماضي إنهاء تواجدها في 1200 متجر حول العالم، وفقا لبيان العرفة.