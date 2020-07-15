البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم
10:23 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
كتب- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10829 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.22% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10874 نقطة.
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