البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

كتب- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10829 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.22% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10874 نقطة.