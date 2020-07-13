ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.75 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية 16 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

المشمش بين 7 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة جنيهين.