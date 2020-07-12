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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الأحد

03:00 م الأحد 12 يوليه 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11071 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.98%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 33.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 10.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 44 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.754% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 11127 نقطة.

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