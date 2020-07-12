ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيها، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيها، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها.