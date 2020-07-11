أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى سجلته منذ أكثر من 9 أعوام، لتنهي تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.27%.

وسجلت سعر الأوقية 1798.7 دولار في نهاية تعاملات أمس بانخفاض قدره 4.8 دولار، عن بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.