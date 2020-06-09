المشاط: توقيع 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 122.7 مليون يورو

كتب- مصطفى عيد:

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل بقيمة إجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت المشاط إن الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب أمس، شملت اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الأولى الخاصة بتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية التي وقعت في 31 ديسمبر 2019 تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ورفع مستوى المعالجة، والمساهمة فى تطهير وإزالة الثلوث من بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط.

وستعمل المحطة على توفير مصدر إضافي للمياه، وتحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.

وأضافت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية الموقعة في 5 فبراير 2020 وهي اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط، تركز على تنفيذ التحليل والوثائق الناقصة لإعداد المشروع والامتثال بأفضل الممارسات الدولية، وتعد ضمن البرامج التنموية لتحسين شبكات السكك الحديدية وتطوير خدمات نقل البضائع والركاب.

وبالنسبة للإتفاقية الثالثة الخاصة بإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرةةو والموقعة فى 29 يناير 2020.

وأشارت المشاط إلى أنها ستسهم في تحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدا الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بجانب تحقيق تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات المقبلة، وتمديد العمر المتوقع له لمدة 25 سنة إضافية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاتفاقيتين الثانية والثالثة تساهمان في تحقيق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار حيث وصلت حجم محفظة التعاون بين الجانبين إلى 2.3 مليار يورو.