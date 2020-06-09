الرقابة المالية تطلق تطبيقا ذكيا لتكوين قاعدة بالكوادر النسائية المؤهلة لمناصب قيادية

كتب مصطفى عيد:

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت تطبيقا ذكيا عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة" لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية.

ودعا محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الشخصيات النسائية الراغبة فى شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم للمنصة الإلكترونية للهيئة وتسجيل بياناتهم باعتباره آلية موضوعية لإتاحة الكوادر النسائية أمام الشركات.

وقال رئيس الهيئة إن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي، وتحقيق طموحاتها في دعم وتمكين المرأة إعمالا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

وأضاف عمران أنه تم تشكيل مجموعة عمل من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات المصرية للبت والنظر في طلبات التسجيل التي لضمان ضم الكوادر النسائية المؤهلة.

وتابع عمران أن الهيئة واجهت تحديات عدة لإتاحة الكوادر والكفاءات النسائية المتنوعة أمام الشركات من خلال منصتها الإلكترونية، وتتمكن من تغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للاختيار من بينها.

واتبعت الهيئة المراحل التالية لاختيار الكوادر النسائية، وهم، أن تقوم كل سيدة أو جهة ترغب في تسجيل أعضائهن من السيدات بملء بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسيرة الذاتية على النموذج الإلكتروني بالتطبيق.

ويتوجب على المتقدمة، إطلاع مجموعة العمل المشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات على بيانات السيدات التي قمن بالتقدم للبت والاختيار من بينهن وتحديد جدارتهن بالانضمام لقاعدة البيانات، حيث يتم الاختيار من بين الكوادر اللاتي لم يشغلن منصب عضو مجلس إدارة من قبل أو شغلن منصب عضو مجلس إدارة حالي في 3 شركات على الأكثر، بحسب عمران.

وتابع عمران، أنه من الضرورة الإطلاع على تلك البيانات من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة الراغبة في اختيار شخصية نسائية لعضوية مجلس إدارة وذلك بعد تأكد الهيئة من أن الشركة مسجلة لديها ومن صفة مسئولي تلك الشركات ممن سيطلعون على قاعدة البيانات، وستقوم الشركة بالتواصل مع السيدة بشكل مباشر حال وقع اختيارها على الكادر النسائي.