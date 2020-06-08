المالية تخفض توقعاتها لمعدل النمو لـ 4% في العام الجاري بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

خفض محمد معيط، وزير المالية، من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليحقق نموًا 4% بدلًا من 6% كانت تتوقعها الحكومة سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من ٦٪ إلى ٤٪.

وفي أبريل الماضي عدلت وزارة التخطيط تقديراتها بالخفض لمعدل نمو الاقتصاد المصري ليبلغ عند 4.2% في العام المالي الجاري، على أن يحقق نموا عند 3.5% في 2020-2021 .

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط بلغ معدل نمو الاقتصاد 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.