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الجمبري يسجل 260 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

11:36 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الجمبري يسجل 260 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 60 و66 جنيها، وهو سعر الأمس.

وبقى سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، وهو سعر الأمس.

أسعار السمك الجمبري سمك فليه

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