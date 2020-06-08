زيادة طفيفة في أرباح الشرقية للدخان في الربع الثالث من العام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني- إنها حققت زيادة طفيفة في أرباح ومبيعات الثلاثة شهور الأولى من 2020، رغم تراجعها مقارنة بمستهدفات الموازنة.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.

وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس) المرسل للبورصة اليوم الاثنين، زيادة صافي الربح بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليسجل 914 مليون جنيه، وأقل بنحو 7% مقارنة بالموازنة المستهدفة.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى نحو 3.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن الربع المقارن، وأقل بنحو 3% عن المستهدف، بحسب التقرير.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليسجل 3.1 مليار جنيه.

وقالت الشركة إنها حققت نموا في الإيرادات خلال الربع، بدعم من النتائج الكبيرة في قطاع السجائر المحلية وقطاع الإنتاج المشترك.

وارتفعت إيرادات قطاع السجائر المحلية خلال الربع الثالث بنسبة 10%، مع زيادة أحجام الإنتاج بمليار سيجارة، كما زاد قطاع التشغيل للغير (السجائر الأجنبية) بنسبة 5% بسبب زيادة الإنتاج 1.5 مليار سيجارة.

وبررت الشركة تراجع المبيعات والربح مقارنة بمستهدفات موازنة العام المالي للربع الثالث من العام، بأنها بدأت رؤية آثار جائحة كورونا خلال النصف الثاني من شهر مارس.

وقالت الشركة إنها "اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم التخطيط لسيناريوهات مختلفة لضمان سلامة بيئة العمل ولضمان استمرار عمليات الشراء والتصنيع والمبيعات لدينا".

وأوضحت الشركة، أن هذه الإجراءات تضمنت تشكيل لجنة تحديد المخاطر وإدارة الأزمات، والتنظيف المتكرر والتعقيم، للمباني والأتوبيسات، وإغلاق المساجد والكافيتريات.