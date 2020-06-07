بنك ناصر الاجتماعي يصرف 726 مليون جنيه معاشات في 4 أيام

كتبت- ياسمين سليم:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، إن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لها، بلغ إجمالي معاشات شهر يونيو المنصرفة منه حتى الآن نحو 726 مليون جنيه.

وبحسب محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، فإنه خلال اليوم الأول لصرف المعاشات ص1رف 71 ألف مستحق معاش بقيمة 161 مليون جنيه من أفرع البنك بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 112 ألف بقيمة 169 مليون جنيه.

وأضاف أن اليوم الثاني تم الصرف لـ 37 الف مستحق معاش بقيمة 77 مليون جنيه من فروع البنك بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 54 ألف عميل بقيمة 69 مليون جنيه.

وصرف البنك لـ 30 ألف مستحق معاش بقيمة 63 مليون جنيه من خزينة الفرع بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 45 ألف مستحق معاش بقيمة 58 مليون جنه، في اليوم الثالث للصرف.

وقال عشماوي إنه في اليوم الرابع تم الصرف لعدد 42 ألف مستحق معاش بقيمة 90 مليون جنيه بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 33 ألف مستحق معاش بقيمة 39 مليون جنيه.

وأضاف عشماوي أن البنك يحرص منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد على فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعد احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي.