تباطؤ معدل ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل ارتفع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد زيادة ملحوظة في تعاملات الأسبوع الماضي.

وزاد سعر الدولار قرشين مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وشهد الدولار معدلات ارتفاع متسارعة خلال الأسبوع الماضي بمعدل زيادة يومية كبيرة وصلت إلى 12 قرشا دفعة واحدة بختام تعاملات الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ نحو 7 شهور ليرتفع 34 قرشا في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.