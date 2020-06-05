15 نصيحة ضرورية.. كيف تحمي حسابك البنكي من السطو والاحتيال؟

كتبت - منال المصري:

يواجه عملاء البنوك تهديدات بشأن الاحتيال واختراق الحسابات البنكية عبر الإنترنت، ويطرح تقرير جديد لبنكHSBC مصر، لتوعية العملاء بمواجهة أساليب الاحتيال.

وتختلف أساليب الاحتيال على الحسابات البنكية، بين استخدام الصوت، والرسائل النصية القصيرة، والسيطرة على الكمبيوتر (السيطرة بالوصول عن بُعد) وكل نوع من هذه الوسيلة لها أشكالها المختلفة.

وتتضمن أشكال الاحتيال، إرسال رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، تطلب منك تحديث معلوماتك الشخصية والمالية، مثل تاريخ الميلاد ومعلومات تسجيل الدخول عبر الإنترنت وتفاصيل الحساب، وأرقام البطاقات الائتمانية، وأرقام التعريف الشخصية.

وقد تحتوي رسالة البريد الإلكتروني، على رابط يأخذك إلى موقع ويب يشبه (أو يشبه إلى حد كبير) موقع المؤسسة الأصلي، يمكن للمحتالين بعد ذلك التقاط البيانات الشخصية مثل كلمات السر أثناء كتابتها أو تنزيل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويتمكن المحتالون عن بعد، من انتحال صفة مزودي خدمات الإنترنت وشركات الكمبيوتر والمصارف وشركات البرمجيات، وجهات إنفاذ القانون لسرقة الأموال من الحسابات البنكية عبر الإنترنت.

ويتضمن الاحتيال باستخدام الرسائل النصية القصيرة الرسائل النصية التي يرسلها المحتالون وتبدو أنها من البنك بهدف الإيقاع بك لتقديم معلوماتك الشخصية والمالية (من خلال الاتصال برقم أو النقر فوق رابط).

ويستخدم المحتالون أيضًا "تزييف النص" لتزوير رقم التليفون عمدًا ليظهر مثل رقم "بنك معين " لتظهر الرسالة وكأنها رسالة نصية قصيرة أصلية من البنك.

طرق الحماية:

1 - توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية التي يزعم فيها المحتالون عرض إعادة أموال أو تعويض.

2 - لا تسمح لأي شخص لا تعرفه أو تثق فيه بالوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك، ولا سيما عن بُعد.

3 - لا تسجل الدخول مطلقًا إلى البنك عبر الإنترنت أثناء وصول شخص آخر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4 -لا تكشف مطلقًا عن:

- كلمة سر تصلح لمرة واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key الخاص بك لأي شخص.

- كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول

- رقم تعريف شخصي لبطاقة مكون من ستة أرقام، بما في ذلك البنك أو الشرطة

- كلمة سر أو رموز خدمة الإنترنت البنكية

- تفاصيل شخصية ما لم تكن متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه

5- توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية، لا سيما إذا طُلب منك تقديم معلومات شخصية.

6 - توخَ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها التي تطلب منك تحديث أو التحقق من تفاصيلك الشخصية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي الشخصية أو تفاصيل الأمان، مثل كلمات سر/قيم Secure Key أو أرقام التعريف الشخصية للبطاقات الائتمانية/بطاقات الخصم. لن يطلب HSBC هذا النوع من المعلومات مطلقًا.

7 - توخَ الحذر عند اتباع إرشادات الرد أو إكمال نموذج أو مستند مرفق برسالة البريد الإلكتروني أو النقر للوصول إلى موقع ويب للتحقق من حسابك.

8 - لن تنقلك الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة الواردة من HSBC مباشرةً إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بنا مطلقًا؛ بل ستنقلك دائمًا إلى صفحات المعلومات.

9 - لا تفتح المرفقات أو تنقر على الروابط إذا كانت لديك شكوك أنها غير أصلية.

10 - لا تشارك تفاصيل الأمان الخاصة بك، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمات السر مع أي شخص مطلقًا.

11 - قم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وقم بتحديثه دائمًا لحمايتك من الفيروسات، مثل البرامج الضارة وفيروسات حصان طروادة وبرامج التجسس وبرامج الإعلانات.

12 - قم بتحديث متصفحك دائمًا لأن برنامج المتصفح الحديث يضيف حماية ضد مواقع الويب المزيفة.

13 - قم بتحديث برنامجك دائمًا لأنه يصعب على الفيروسات إصابة البرنامج المحدَّث.

14 - إذا كانت لديك شكوك حول رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية من أي بنك ، فيرجى الاتصال علي أرقامهم للتحقق قبل اتخاذ إجراء بشأنها.

15 - إذا كانت لديك شكوك حول صحة رسالة البريد الإلكتروني الرسالة القصيرة، أو كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لرسالة تصيد احتيالي تصيد احتيالي باستخدام رسالة نصية قصيرة، فيرجى الاتصال بإيـميل البنك فورا.