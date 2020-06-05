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انخفاض كبير في أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

11:15 ص الجمعة 05 يونيو 2020
انخفاض كبير في أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الخضروات

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبينها الطماطم والكوسة والفاصوليا والبامية والعنب البناتي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه عن الجمعة الماضي، والبطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بانخفاض 20 قرشا، وسجل كيلو البامية 10 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، زيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

البامية 10 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و 9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفراولة بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و 24 جنيها، بزيادة تتراوح بين جنيه و11 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع بين 2 جنيه و4 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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