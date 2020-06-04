الدولار يواصل الارتفاع ويصل إلى 16.23 جنيه في الأهلي ومصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الخميس وحقق زيادات جديدة مقارنة بتعاملات الصباح.

وصعد سعر العملة الأمريكية 5 قروش جديدة في بنكي الأهلي ومصر إلى مستوى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 5 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 7 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 12 قرشا في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 12 قرشا في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.