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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

11:32 ص الخميس 04 يونيو 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 5 و9 جنيهات.
بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات، خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من أهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.
البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و 7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و 7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.
المشمش الصحراوي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس أسعار الفاكهة البطيخ

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