تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.
وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
الخبر التالى:البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
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