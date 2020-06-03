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البورصة تواصل ارتفاعها بنهاية تعاملات الأربعاء

02:56 م الأربعاء 03 يونيو 2020
البورصة تواصل ارتفاعها بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.83% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 932.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 13.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثميرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 946.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10338 نقاط.

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