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أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر والجرام يتراجع جنيهين اليوم

01:09 م الأربعاء 03 يونيو 2020
أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر والجرام يتراجع جنيهين اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا مقابل 767 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، وعيار 24 نحو 874جنيهًا، والجنيه الذهب 6120 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليومالأربعاء فيما قفزت الأسهم آملا في مزيد من التحفيز وتفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1721.86 دولار للأوقيةبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 0.7% أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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