البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10750 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.94%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 82.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 79 مليون جنيه، و تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.2 ملايين جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.38% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10848 نقطة.
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