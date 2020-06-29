البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10750 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.94%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 82.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 79 مليون جنيه، و تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.2 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.38% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10848 نقطة.