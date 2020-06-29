لماذا انخفض عجز الميزان التجاري 45% في أبريل؟

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت صادرات مصر ووارداتها خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي تراجع الصادرات والواردات في أعقاب قرارات اتخذتها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي، والتي جاءت بالتزامن مع قرارات مماثلة اتخذتها دول العالم أدت إلى توقف حركة النقل والتجارة عالميًا.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي أن عجز الميزان التجاري في شهر أبريل الماضي تراجع بنسبة 45% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبلغت قيمة العجز في الميـزان التجــاري 2.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 4.28 مليــار دولار لنفس الشهر مـن العـام السابق.

ويقيس عجز الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات.

لماذا انخفضت الصادرات؟

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 32.3٪ حيـث بلغـت 1.84 مليــار دولار خـلال شهـر أبريل الماضي مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وفي مارس الماضي، توقفت حركة التجارة مع الصين أكبر شريك تجاري لمصر، نتيجة لتفشي فيروس كورونا بها وفرض قرارات إغلاق المصانع والمتاجر هناك.

والصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وتستورد مصر ما بين 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين، بحسب بيانات شعبة المستوردين.

وجاء انخفاض الصادرات مصحوبًا بتراجع قيمة صادرات بعض السلع.

وكانت أهم السلع التي انخفضت صادراتها هي الأسمدة بنسبة 9.9% ومنتجات البترول بنسبة 69.6٪ وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15% وبطاطس بنسبة 18.6٪، بحسب بيان الجهاز.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت في بيان الشهر الماضي، إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة بلغت 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت جامع الانخفاض نتيجة توجيه جزءًا كبيرًا من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي بديلًا عن المنتجات المستوردة.

كما ساهمت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، في التأثير سلبًا على حركة التجارة الدولية.

وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات ألبان بنسبة 2% والفواكه الطازجة بنسبة 20.2٪، والخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 3.5%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 44.6%.

انخفاض الواردات

ونتيجة قرارات الإغلاق الاقتصادي التي طالت أغلب دول العالم في أبريل الماضي، تراجعت الواردات المصرية من السلع.

وتظهر بيانات الجهاز أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 40.1٪ حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي مقابل 7 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وكانت وزيرة التجارة قالت سابقًا إن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 24%.

وقالت الوزيرة إن هذا الانخفاض يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وبحسب الوزيرة فإن المبادرات التي أقرتها الدولة للقطاع الصناعي أسهمت في استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.

وخلال شهر أبريل الماضي انخفضت قيمة الواردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 30.1% ، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 10.4% وقمح بنسبة 45.7%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.7٪.

ويأتي انخفاض قيمة القمح المستورد، نتيجة لبدء موسم حصاد القمح في السوق المحلي بداية من أبريل وهو الموعد الذي ينخفض فيه القيمة المستوردة للقمح في هذا العام.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ذرة بنسبة 2%، زيوت مكررة بنسبة 6.6%، ورق صحف وطباعة بنسبة 6.8٪، إطارات خارجية وأنابيب داخلية 0.9%.

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