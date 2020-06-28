إلغاء مصيف 2020.. "البريد" يضع ضوابط جديدة للعمل والتعايش مع كورونا

كتب- علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد قواعد جديدة تنظم عمل مكاتب البريد خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للضوابط فإنه تقرر منح إجازة استثنائية اعتباراً من 1 يوليو حتى 16 يوليو للعاملة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 6 سنوات، وكذلك المصابون بأمراض القلب والأورام والصدر والكبد والكلى على سبيل الحصر.

وبحسب الضوابط الجديدة يتولى رؤساء القطاعات والمحاور وضع خطة عمل لتناوب العاملين فيما بينهم، على ألا تقل أيام العمل الأسبوعية عن 3 أيام لكل عامل .

ويستثنى من التناوب العاملين بكل من محور الحركة والتوزيع ومراكز الخدمات ومكاتب البريد ومناطق التوزيع.

وذكر القرار أن العامل المخالط لمصاب بفيروس كورونا عليه أن يقدم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس، وإلا يعتبر منقطعاً عن العمل.

تضمن القرار أيضاً استمرار حظر إيفاد أي من العاملين بالهيئة للتدريب أو لحضور ورش عمل لحين إشعار آخر.

كما نصت الضوابط على عدم تشغيل مصايف الهيئة للموسم الصيفي للعام الحالي 2020، و استمرار ايقاف العمل بنظام البصمة الإلكترونية .