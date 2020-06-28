بنك التعمير والإسكان يحصل على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه حصل على رخصة مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال في أغسطس الماضي، إن الهيئة وافقت على منح "بنك مصر" ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة مباشرة دون الحاجة لإنشاء شركة جديدة خاصة بهذا النشاط.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت أيضا العام الماضي على منح البنك الأهلي، ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة المصرية.