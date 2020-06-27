الصناعة تعد دليلًا استرشاديًا لحماية العمالة بالمشروعات الصغيرة من تداعيات كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز أعد دليلًا استرشاديًا لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا.

ويشتمل هذا الدليل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له، بحسب بيان اليوم السبت.

ويأتي ذلك ضمن فاعليات مشاركة مصر في اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تتم في 27 يونيو من كل عام و تم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس.

وأضافت جامع، أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وأوضحت الوزيرة، إلي أن الجهاز أرسل هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه إلكترونيا وتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم، كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز www.msmeda.org.eg



وأشارت الوزيرة، إلى أن أزمة كورونا، نتج عنه كسادا اقتصاديا وركودا في العديد من المجالات بالإضافة إلى عقبات التشغيل وصعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائي يحمي العاملين في هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس.

ونجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر إتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه.