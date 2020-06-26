وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج للتدريب على الذكاء الاصطناعي في أسوان

كتب _ علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق أول برنامج للتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جامعة أسوان، والذي يضم عددا من المتدربين والمتدربات من محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد؛ حيث تم إتاحة البرنامج التدريبي من خلال تقنيات التعلم عن بُعد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية بهدف تأهيل وإعداد 200 مدرب متخصص في مختلف المجالات التكنولوجية من جميع المحافظات والجامعات المصرية.

ويهدف البرنامج لتدريب ما يزيد على 10000 متدرب من طلبة الجامعات وشباب الخريجين في مجالات تكنولوجيات التحول الرقمي المختلفة (شبكات البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الرابع والخامس، والحوسبة السحابية، وعلوم البيانات الضخمة، وشبكات الألياف الضوئية)، وفقا للبيان.

وشارك في اللقاء عبر الفيديو كونفرانس، كولين هو نائب المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لقسم الحوسبة والذكاء الاصطناعي بشركة هواوي العالمية والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى الطلبة المتدربين المشاركين في البرنامج.

ويتضمن البرنامج تم إعداد واعتماد نحو 19 خبير من المعهد القومي للاتصالات بالمجالات المختلفة للتحول الرقمي لإعداد وتدريب مدربين، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 146 مدرب من مختلف المحافظات، كما قام المدربين المعتمدين بالانتهاء من تدريب 1061 متدرب من خلال أكثر من 60 فصل تدريبي.

وقال عمرو طلعت، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على إتاحة آليات التدريب والتعليم عن بُعد والذي يشهد في المرحلة الحالية تزايدا في الاتجاه نحو استخدامه على المستوى العالمي.

وقال إن ذلك باعتباره أحد الركائز الاساسية في مواجهة الظروف الحالية في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والالتزام بسياسات التباعد الآمن، كما يعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

يذكر أنه سيتم إتاحة تلك البرامج والإمكانيات المعملية المختلفة لجميع المتدربين في محافظات مصر المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للشباب.فندق ايجلز الغردقة.. استمتع بعطلتك في مجاويش أفضل شواطئ الغردقة.