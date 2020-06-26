زيادة الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات مثل الطماطم والبطاطس، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، لتجارة الجملة، بينما تراجعت أسعار الكوسة.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر الطماطم ليتراوح اليوم الجمعة بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

كما ارتفع سعر كيلو البطاطس بنحو 1.2 جنيه، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 1.5 و3.7 جنيه، فيما انخفض سعر كيلو الكوسة 1.5 جنيه، ليتراوح اليوم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البامية 12 جنيها.



أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

المشمش بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.