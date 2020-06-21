البنك المركزي يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات
القاهرة - (أ ش أ)
أصدر البنك المركزي تعليماته بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم - أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ووجه البنك المركزي - في بيانه - البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.
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