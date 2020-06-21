البورصة تهبط 1.1% مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 1.14% مع بداية اليوم الأحد، إلى مستوى 10734 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.44% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10857 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.