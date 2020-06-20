3 أخبار سعيدة في يوليو المقبل للموظفين وأصحاب المعاشات (فيديوجرافيك)
03:37 م السبت 20 يونيو 2020
كتبت- شيماء حفظي:
ينتظر المصريون، 3 أخبار سعيدة في شهر يوليو المقبل، وتبدأ الحكومة تطبيق إجراءات تزيد من مرتبات موظفي الدولة والمعاشات.
ويرصد "مصراوي" هذه الإجراءات التي ينتظر المصريون تطبيقها مع بداية شهر يوليو المقبل في الفيديو التالي:
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