وزيرا التعاون الدولي والزراعة يبحثان الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا



كتب مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الزراعة.

وقالت المشاط، إن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأضافت أن مشروعات قطاع الزراعة تسهم في تحقيق 8 أهداف للتنمية المستدامة، من أهمها " القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه".

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والدواجن مراكز تجميع الألبان والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، مشيدا بدور وزيرة التعاون الدولي في مساندة القطاع الزراعي في ظل أزمة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنح مشروعات جارية في قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا، منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، والمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي البحري بالإسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الاعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.