فوكاس إيكونوميكس تتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.7% العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لشركة الأبحاث الإسبانية فوكاس إيكونوميكس، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2.5%، على أن يرتفع هذ المعدل ليسحل 3.7% في العام المالي المقبل.

وتستهدف مصر نموا بنسبة 4.5% في العام المالي المقبل وتتوقع الحكومة أن تنخفض هذه النسبة إلى 2% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر.

وقالت الشركة الإسبانية في تقرير حديث لها إن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ بشكل ملحوظ خلال العام المالي الجاري، بسبب معاناة النشاط الاقتصادي من الإجراءات الاحترزاية التي اتخذتها الحكومة للحد من فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وتتوقع مصر تحقيق نموًا اقتصاديًا نسبته 4% خلال العام المالي الجاري.

وقالت الشركة إنه يجب أن تمنح السياسات المالية والنقدية حافزًا لمواجهة أثار فيروس كورونا.

وبحسب التقرير تفتح السلطات المصرية فتح الاقتصاد مرة ثانية بشكل تتدريجي بعد إغلاقه بسبب الإجراءات التي اتخذتها في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال إنه نتيجة للأثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، سجلت عقود القطاع الخاص غير النفطي في أبريل أسرع معدلاتها منذ بداية تسجيل العقود.

كما انخفضت الاحتياطات الأجنبية بشكل حاد في أبريل، كما وافق صندوق النقد الدولي على تمويل سريع لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار لكي يساعد الحكومة على سد الفجوة المالية.

وفي مايو الماضي أعلن صندوق النقد موافقته على قرض سريع لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار، وفي أعقابه أعلنت الحكومة المصرية أنها دخلت في مفاوضات جديدة مع الصندوق للحصول على مساعدة من الصندوق.