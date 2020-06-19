تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بنحو جنيه للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم الجمعة 777 جنيها، مقابل 778 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيها، وعيار 24 نحو 888 جنيها، والجنيه الذهب 6216 جنيها.