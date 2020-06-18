المالية: 1.5 مليار جنيه لتحسين دخول المعلمين برياض الأطفال والابتدائي



كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف معيط أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وذكر أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه، حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال العام المالي 2020-2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

كما سيتم منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها شهريا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

وقال الوزير إنه سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأضاف أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.