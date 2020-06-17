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أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:20 م الأربعاء 17 يونيو 2020
أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محل مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين للجرام الواحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 775 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 886 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6200 جنيه.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق ستة دولارات.

ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار.

أسعار الذهب السوق المحلي الذهب غرفة القاهرة التجارية

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