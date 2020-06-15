تراجع الليمون والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البطاطس والعنب البناتي الأصفر والمشمش والبامية بين 20 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البامية 12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات، بزياد جنيهين.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.