أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تراجع الليمون والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:22 ص الإثنين 15 يونيو 2020
تراجع الليمون والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البطاطس والعنب البناتي الأصفر والمشمش والبامية بين 20 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البامية 12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات، بزياد جنيهين.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الليمون الملوخية

الخبر التالى:

تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة في مصر.. مسحات "كورونا" من داخل السيارة