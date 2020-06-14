الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 38.6% في مارس الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 38.6% على أساس سنوي في مارس إلى 2.69 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18% إلى 2.24 مليار دولار في مارس.

وبلغت الصادرات غير البترولية 2.09 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات 30.6% إلى 4.93 مليار دولار، وبلغت الواردات غير البترولية 4.271 مليار دولار.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70% والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9%.