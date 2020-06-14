الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 38.6% في مارس الماضي
كتبت- ياسمين سليم:
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 38.6% على أساس سنوي في مارس إلى 2.69 مليار دولار.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18% إلى 2.24 مليار دولار في مارس.
وبلغت الصادرات غير البترولية 2.09 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الواردات 30.6% إلى 4.93 مليار دولار، وبلغت الواردات غير البترولية 4.271 مليار دولار.
وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70% والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9%.
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