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الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 38.6% في مارس الماضي

11:38 ص الأحد 14 يونيو 2020
الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 38.6% في مارس الماضي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 38.6% على أساس سنوي في مارس إلى 2.69 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18% إلى 2.24 مليار دولار في مارس.

وبلغت الصادرات غير البترولية 2.09 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات 30.6% إلى 4.93 مليار دولار، وبلغت الواردات غير البترولية 4.271 مليار دولار.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70% والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عجز الميزان التجاري الصادرات

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