أسعار العملات: استقرار الريال السعودي وزيادة اليورو والاسترليني

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.25 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع مقابل 18.06 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.37 جنيه للشراء و20.67 جنيه للبيع مقابل 20.16 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي بينما انخفض سعر الشراء ليسجل 50.69 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع مقابل 50.94 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسعر شراء الريال القطري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.