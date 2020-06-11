التضامن الاجتماعي: إجراءات لدعم الصيادين في مواجهة تداعيات كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم عمال الصيد بكافة الأوجه خاصة في ظل الظروف الراهنة، واستعرضت حزمة برامج الحماية والدعم التي ستقدمها الوزارة لفئة الصيادين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وخلال اجتماع مع وفد من النقابة العامة للصيادين بمحافظة كفر الشيخ، أطلعتهم الوزيرة على آلية التأمين الاجتماعي على عمال الصيد بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وأضافت أنه تم مراعاة التأمين على عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.

وتقدم الوزارة دعما نقديا موسميا للصيادين خلال فترات التوقف بقرارات رسمية من الدولة أو فترات النوات للمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية مما يمنحهم الحق في المعاش

وتم اطلاع وفد الصيادين على دراسة مدى إمكانية شمولهم بالتأمين الصحي مقابل مساهمة الدولة في تكلفة علاجهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بحسب الوزيرة.

واستعرضت الوزيرة مبادرة قروض التنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لعمل مشروع صغير لصياد، أو أسرته وترتبط هذه المشروعات بحرفة صيد السمك، بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك.

وأشارت الوزيرة ان الوزارة ستقوم دعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض بشرط انتظامه في سداد القرض، وكذلك إتاحة مشاركة أكثر من اسرة في مشروع واحد والاستفادة من مزايا التخفيض على إجمالي المبلغ.

وخلال اللقاء، تقدم ممثلو الجمعية التعاونية بـ 200 أسرة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وتم الاتفاق على التعاون بين ممثلي جمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك في حصر عمال الصيد على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تمكن الوزارة في تأدية عملها ومد كافة وسائل الرعاية والحماية لهم، كذلك المشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة، لفئة العمالة غير المنتظمة.