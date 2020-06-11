أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
38284
عدد المصابين
-
10289
عدد المتعافين
-
1342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7347323
عدد المصابين
-
3442690
عدد المتعافين
-
415173
عدد الوفيات
إعلان