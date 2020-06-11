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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس

09:58 ص الخميس 11 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار العملات

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