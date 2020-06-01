مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10227 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.91%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 130.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 111.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10220 نقاط.