وزير المالية يتوقع تراجع إيرادات الدولة بنحو 75 مليار جنيه بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 75 مليار جنيه، بسبب تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، منها 65 مليار جنيه فقدا في حصيلة الضرائب.

وبحسب بيان من المالية اليوم الخميس، أضاف معيط عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات الضرورية سترفع حجم الدين عن ما كان متوقع له بنهاية العام المالي 2019-2020 بقيمة 44 مليار جنيه بما يعادل 3% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن وزارة المالية رفعت توقعاتها للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري من 7.2% إلى 7.9%، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح الوزير أن تداعيات أزمة كورونا أدت أيضا إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالي من 6% إلى 4.2%.

وأنفقت الحكومة نحو 40 مليار جنيه خلال فترة الشهرين والنصف الماضية من مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحسب معيط.