ارتفاع البوري وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و74 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.

وارتفع سر كيلو البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.