أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ارتفاع البوري وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

10:00 ص الخميس 07 مايو 2020
ارتفاع البوري وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و74 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.

وارتفع سر كيلو البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

الجمارك تحبط 5916 عملية تهريب بمستحقات 1.4 مليار جنيه في 3 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7588

    عدد المصابين

  • 1815

    عدد المتعافين

  • 469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3755341

    عدد المصابين

  • 1245415

    عدد المتعافين

  • 263831

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. الحكومة تحدد مواعيد حظر الـ15 يوما القادمة وتوقعات بهذا القرار