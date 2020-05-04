هيئة البترول: أسعار البنزين والسولار لن تتأثر برسوم التنمية الجديدة

كتب- أحمد السيد:

قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، إن رسوم التنمية الجديدة على البنزين والسولار، ستتحملها الهيئة العامة للبترول، وتسددها للخزانة العامة ولن يتحملها المواطن.

وأضاف عثمان أن الرسوم الجديدة عبارة عن عملية محاسبية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أسعار المواد البترولية لن تتغير نتيجة لفرض رسوم التنمية الجديدة.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.