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أسعار الدواجن والبيض تنخفض نتيجة تراجع الطلب خلال إجازة العيد

12:00 م السبت 30 مايو 2020
أسعار الدواجن والبيض تنخفض نتيجة تراجع الطلب خلال إجازة العيد

أسعار الدواجن والبيض تنخفض نتيجة تراجع الطلب

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم السبت، جنيهين، ليصل إلى 25 جنيهًا بالمزرعة مقابل 27 جنيهًا خلال أسبوع العيد، وليباع بنحو 29 جنيهًا بالأسواق، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض انخفض جنيها، لتسجل بالمزرعة 24 جنيها مقابل 25 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء نتيجة للعطلة خلال أيام العيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن أسعار البيض

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