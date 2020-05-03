البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليهبط بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 231.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 225.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم يرجع إلى تأثرها بالبورصة الأمريكية والتي شهدت هبوطا الجمعة الماضية، بالإضافة إلى هبوط بعض أسهم الأفراد بعد ارتفاعها بنسب كبيرة خلال الجلسات السابقة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10554 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.