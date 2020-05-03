أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

02:03 م الأحد 03 مايو 2020
البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليهبط بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 231.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 225.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم يرجع إلى تأثرها بالبورصة الأمريكية والتي شهدت هبوطا الجمعة الماضية، بالإضافة إلى هبوط بعض أسهم الأفراد بعد ارتفاعها بنسب كبيرة خلال الجلسات السابقة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10554 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

الخبر التالى:

أغنى رجل في العالم يخسر 10.5 مليار دولار في 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات